Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области

Ранее суд заключил водителя под домашний арест 1 февраля сроком на два месяца.
«26 марта домашний арест продлен на два месяца», — сказала собеседница агентства.
Автобус сообщением Саратов —
Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с ДТП. Позже дело передали в следственное управление Следственного комитета по региону.
Как сообщал ранее ТАСС генеральный директор компании «Нейс-Трансфер» Николай Ларин, у водителя автобуса стаж вождения превышает десять лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.