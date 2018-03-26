Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области

Ранее суд заключил водителя под домашний арест 1 февраля сроком на два месяца.

«26 марта домашний арест продлен на два месяца», — сказала собеседница агентства.

Автобус сообщением Саратов — Ростов-на-Дону опрокинулся в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, 15 пострадали. Всего в автобусе находились 33 человека: 31 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением.

Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с ДТП. Позже дело передали в следственное управление Следственного комитета по региону.