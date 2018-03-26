Партию алкоголя без документов обнаружили в Бодайбо
Полицейские провели рейд.
Полицейские провели рейд.
Партию алкоголя без сопроводительных документов обнаружили в Бодайбо. Это произошло во время рейда полицейских по выявлению незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает
— 23 марта полицейские остановили автомобиль «Ниссан-Атлас», — говорится в сообщении. — Во время проверки документов в кузове машины сотрудники полиции обнаружили алкогольную продукцию — водку, коньяк, настойки и вина. При этом у водителя отсутствовали
Алкоголь изъяли. Теперь полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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