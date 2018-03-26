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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Партию алкоголя без документов обнаружили в Бодайбо

Полицейские провели рейд.

Источник: Reuters

Партию алкоголя без сопроводительных документов обнаружили в Бодайбо. Это произошло во время рейда полицейских по выявлению незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

— 23 марта полицейские остановили автомобиль «Ниссан-Атлас», — говорится в сообщении. — Во время проверки документов в кузове машины сотрудники полиции обнаружили алкогольную продукцию — водку, коньяк, настойки и вина. При этом у водителя отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на перевозимый груз.

Алкоголь изъяли. Теперь полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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