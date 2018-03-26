В Уфе раскрыто убийство трех мужчин

По предварительным данным, в одной из квартир домов произошел пожар. После тушения на месте нашли трупы троих мужчин — 78-летнего, 60-летнего и 52-летнего. Экспертиза показала, что причиной смерти стали нанесенные ножевые ранения.

— В ходе расследования выяснилось, что между пятью мужчинами во время распития спиртных напитков возникла ссора. В результате 32-летний и 35-летний братья нанесли удары ножом, а затем скрылись. Одного из них задержали в Уфе, другого — в поселке Тимашево в Уфе, — добавил собеседник.