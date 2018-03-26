Житель Барановичей хранил дома боеприпасы

При осмотре жилища неработающего горожанина 1990 года рождения сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД обнаружили и изъяли 9 гранат неустановленного образца, а также РГД-33 и Ф-1, два запала к ручным гранатам, два противотанковых снаряда 45 мм, три артиллерийских взрывателя, семь артиллерийских снарядов, в том числе 37 мм, 76 мм и 152 мм, минометную мину, 38 патронов различного калибра к нарезному оружию, не менее 1 кг пороха и др.