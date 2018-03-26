В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении пенсионерок
Мужчина грозит до четырех лет колонии.
Мужчина грозит до четырех лет колонии.
Полицейские Екатеринбурга задержали предполагаемого грабителя пенсионерок на Уралмаше. Мужчина нападал на пожилых женщина с февраля по март. Злоумышленник подходил к «жертвам» под предлогом помочь донести сумки, после чего скрылся с ними.
Составить фоторобот помогла одна из ограбленных пенсионеров. К 86-летней старушке мужчина подошел 27 февраля на проспекте Космонавтов. Спустя месяц поисков предполагаемый грабитель был задержан.
— Им оказался 36-летний безработный местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он также признался, что причастен еще к шести подобным противоправным деяниям. Все преступления были совершены на территории Орджоникидзевского района. Следственным подразделением отдела полиции № 15 возбуждено и расследуется уголовного дело по статье «Грабеж», — рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Грабителю грозит до четырех лет колонии. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, и просят всех, кто мог пострадать от его противоправных деяний, сообщить в органы внутренних дел по телефону (343)356−42−15.
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