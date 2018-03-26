Омская таможня раскрыла контрабанду окаменелых останков животных
Предприимчивые омичи продавали останки ископаемых через Интернет.
Предприимчивые омичи продавали останки ископаемых через Интернет.
Омская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в отношении двух омичей.
Сотрудники установили, что жители Омска скупали костные остатки позвоночных ископаемых животных, а затем продавали их гражданам иностранных государств, размещая объявления в Интернете. При этом покупки иностранцам отправляли через почту. Так, в
По заключению эксперта, пересылаемые останки позвоночных ископаемых животных являются культурными ценностями общей стоимостью около 500 тыс. руб. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством решение о возможности вывоза культурных ценностей выдается Министерством культуры Российской Федерации на основании предоставляемых гражданами документов. Перемещение культурных ценностей в международных почтовых отправлениях запрещено.
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