В Ростовской области 11 человек задержали за продажу наркотиков в Telegram

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По предварительным данным, преступное сообщество сбывало наркотики в нескольких городах Ростовской области с августа 2015 года по январь 2018 года.

«Организатор преступного сообщества через Telegram создал интернет-магазины, через которые организовал незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах в Ростове и области», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.