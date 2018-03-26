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15:59 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области 11 человек задержали за продажу наркотиков в Telegram

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По предварительным данным, преступное сообщество сбывало наркотики в нескольких городах Ростовской области с августа 2015 года по январь 2018 года.

«Организатор преступного сообщества через Telegram создал интернет-магазины, через которые организовал незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах в Ростове и области», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Подозреваемые фасовали запрещенные вещества и делали закладки. В отношении 11 человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ — «Участие в преступном сообществе».

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