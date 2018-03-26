В Ростовской области 11 человек задержали за продажу наркотиков в Telegram
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.
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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.
По предварительным данным, преступное сообщество сбывало наркотики в нескольких городах Ростовской области с августа 2015 года по январь 2018 года.
«Организатор преступного сообщества через Telegram создал
Подозреваемые фасовали запрещенные вещества и делали закладки. В отношении 11 человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ — «Участие в преступном сообществе».
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