В Алматы ожидаются паводки — ДЧС
В Алматы ожидаются дождевые паводки. Об этом сообщил городской ДЧС, передает Tengrinews.kz.
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В Алматы ожидаются дождевые паводки. Об этом сообщил городской ДЧС, передает Tengrinews.kz.
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РГП «Казгидромет» прогнозирует дождь до 28 марта. Температура воздуха днем в это время понизится с 20 до 11 градусов тепла.
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