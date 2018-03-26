В Алматы ожидаются паводки — ДЧС

« 27—28 марта 2018 года. Угроза дождевых паводков в Алматы», — говорится в распространенном сообщении.

РГП «Казгидромет» прогнозирует дождь до 28 марта. Температура воздуха днем в это время понизится с 20 до 11 градусов тепла.