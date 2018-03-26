Житель Казани украл из ювелирного магазина золотых цепочек более чем на 150 тыс. рублей

23 марта в отдел полиции «Восход» поступило сообщение о том, что в помещение магазина зашел неизвестный в маске и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, забрал драгоценности. Предварительная сумма причиненного материального ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Как рассказала одна из сотрудниц, неизвестный ворвался в магазин, громко кричал, размахивал пистолетом и, разбив витрину, похитил золотые цепочки.

В кратчайшие сроки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению нападения причастен 26-летний житель города. Оперативники выехали по месту его нахождения и задержали его. Свою вину молодой человек признал полностью и указал на место, где спрятал похищенное.