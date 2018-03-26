Убийцы женщины из поселка Кирпичное сядут в тюрьму на семь лет

Источник: AP 2018

Суд выяснил, что 14 мая прошлого года 47-летний мужчина со своим 38-летним сообщником напали на собутыльницу в поселке Кирпичное Выборгского района. Они дважды ударили ее чугунной сковородой по голове, а также не менее 14 раз ударили кулаками по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

«Вину в инкриминируемом преступлении один из подсудимых признал полностью, а второй подсудимый вину не признал и пояснил, что он повреждений потерпевшей не наносил, она умерла собственной смертью. Однако государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления, с которыми суд согласился», — сообщает пресс-служба суда.