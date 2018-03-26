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17:48 (мск), источник: ИА REGNUM

ТРЦ должны проводить тренировки по эвакуации — волгоградский губернатор

В Волгоградской области предлагают определить периодичность проверок торгово-развлекательных центров. Такое заявление 26 марта сделал губернатор Андрей Бочаров, комментируя меры безопасности, которые будут приняты после трагедии в Кемерово.

По словам главы области, нужно не только проводить проверки, но и организовывать тренировки действий при возникновении чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба правительства области.

Андрей Бочаров поручил уже сейчас провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в социальных и торговых объектах, а также провести тренировочные эвакуации.

«Необходимо определить периодичность проведения проверочных мероприятий и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — сказал глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Из здания были эвакуированы более ста человек, примерно столько же оставались в здании.

Сейчас правоохранительные органы подтвердили смерть 64 человек.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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