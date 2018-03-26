МЧС озвучило причину пожара в «Бухте Квинс»
Делом займется полиция.
Делом займется полиция.
Стала известна причина пожара в коттеджном поселке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге.
«Завершились все экспертизы. Причиной пожара стал поджог. Мы передали материалы в полицию для дальнейшего разбирательства», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель свердловского ГУ МЧС Наталья Зырянова.
Пожар в скандально известном ПЖСК произошел 6 февраля. Горел двухэтажный таунхаус на улице Изоплитной, предназначенный для продажи. Пламя охватило 150 «квадратов».
Следует напомнить, что пайщики «Бухты Квинс» вложили в строительство ЖК около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка была заморожена, по факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. По официальным данным, в деле числится 65 потерпевших. Ущерб превышает 54 миллиона рублей.
Обвиняемыми по делу проходят бард Александр Новиков, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.