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16:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

МЧС озвучило причину пожара в «Бухте Квинс»

Делом займется полиция.

Стала известна причина пожара в коттеджном поселке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге.

«Завершились все экспертизы. Причиной пожара стал поджог. Мы передали материалы в полицию для дальнейшего разбирательства», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель свердловского ГУ МЧС Наталья Зырянова.

Пожар в скандально известном ПЖСК произошел 6 февраля. Горел двухэтажный таунхаус на улице Изоплитной, предназначенный для продажи. Пламя охватило 150 «квадратов».

Следует напомнить, что пайщики «Бухты Квинс» вложили в строительство ЖК около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка была заморожена, по факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. По официальным данным, в деле числится 65 потерпевших. Ущерб превышает 54 миллиона рублей.

Обвиняемыми по делу проходят бард Александр Новиков, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая бизнес-партнер Лариса Ассонова.

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