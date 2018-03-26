Кражу с электронного кошелька раскрыли новосибирские полицейские

Новосибирские полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей с электронного кошелька фирмы, занимающейся продажей запчастей для автомобилей через интернет.

К правоохранителям обратились владельцы компании. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража».

— Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний сотрудник пострадавшей компании, который имел доступ к электронному кошельку, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Правоохранители выяснили, что задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сейчас он находится на свободе — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из компании его уже уволили.