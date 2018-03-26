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16:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре двое работников «РЖД» подозреваются в получении взятки

Мужчины за денежное вознаграждение скрыли факт повреждения линии сигнализации в ходе ремонтных работ.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего начальника района контактной сети Бурсак Кавказской дистанции электроснабжения и 22-летнего начальника Кавказской дистанции электроснабжения филиала. Работники ОАО «РЖД» подозреваются в получении взятки.

По версии следствия, 10 октября 2017 года в ходе проведения ремонтных работ была повреждена воздушная линия сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД». В связи с этим сотрудники компании за сокрытие и не составление документации о повреждении, а также за несообщение в правоохранительные органы о данном факте, получили от представителей подрядных организаций взятку в сумме 30 тысяч рублей. Анна Терземан, помощник руководителя Южного СУТ СК России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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