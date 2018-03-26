В Краснодаре двое работников «РЖД» подозреваются в получении взятки

По версии следствия, 10 октября 2017 года в ходе проведения ремонтных работ была повреждена воздушная линия сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД». В связи с этим сотрудники компании за сокрытие и не составление документации о повреждении, а также за несообщение в правоохранительные органы о данном факте, получили от представителей подрядных организаций взятку в сумме 30 тысяч рублей. Анна Терземан, помощник руководителя Южного СУТ СК России.