СК: В деле нарколога, подменившего кровь пьяного водителя на свою, появился второй фигурант

По версии следствия, в сентябре 2017 года мужчина, действуя по поручению неизвестного, предложил дежурному наркологу за 30 тысяч рублей подменить кровь водителя, доставленного в диспансер сотрудниками ГИБДД. Автомобилиста подозревали в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Получив согласие от дежурного врача, подозреваемый передал ему часть оговорённой суммы в размере десяти тысяч рублей.