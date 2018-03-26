СК: В деле нарколога, подменившего кровь пьяного водителя на свою, появился второй фигурант

По версии следствия, в сентябре 2017 года мужчина, действуя по поручению неизвестного, предложил дежурному наркологу за 30 тысяч рублей подменить кровь водителя, доставленного в диспансер сотрудниками ГИБДД. Автомобилиста подозревали в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Получив согласие от дежурного врача, подозреваемый передал ему часть оговорённой суммы в размере десяти тысяч рублей.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в значительном размере»). Расследование дела продолжается, сообщили в СК.
Ранее «Клопс» рассказывал, что сотрудника наркодиспансера в Калининграде подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, врач подменил кровь, взятую для анализа у водителя, на свою.
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