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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Жертвами кибермошенников в Гродно стали две работницы банка

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жертвами кибермошенников в Гродно стали две работницы банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

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В регионе достаточно часто фиксируются случаи мошенничества, связанные со взломами страниц в соцсетях, выманиванием у собеседников под благовидным предлогом реквизитов банковских платежных карточек и последующим хищением находящихся на карт-счетах средств. В аналогичную ситуацию попали две жительницы Гродно 1986 и 1994 годов рождения — коллеги, работающие в одном из крупнейших банков. Мошенники взломали страницу в соцсети одной из девушек и от ее имени написали знакомой. Та, не проверив информацию, передала мошенникам данные своей карточки. В результате с ее счета было списано Br50.

В милиции констатировали, что основной причиной совершения подобных преступлений остается недостаточный уровень финансовой грамотности и излишняя доверчивость граждан. Сохранить средства на карт-счете позволят простейшие меры безопасности. При поступлении похожей просьбы в соцсетях стоит идентифицировать личность собеседника, например, позвонить знакомому или задать уточняющие вопросы.

Никому нельзя передавать CVV/CVC код, указанный на оборотной стороне карты, а также пароли 3D Secure, которые используются при интернет-платежах. Также специалисты советуют использовать для операций в интернете специальную карту, на счету которой не хранятся значительные средства.

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