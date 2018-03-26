Жертвами кибермошенников в Гродно стали две работницы банка

В регионе достаточно часто фиксируются случаи мошенничества, связанные со взломами страниц в соцсетях, выманиванием у собеседников под благовидным предлогом реквизитов банковских платежных карточек и последующим хищением находящихся на карт-счетах средств. В аналогичную ситуацию попали две жительницы Гродно 1986 и 1994 годов рождения — коллеги, работающие в одном из крупнейших банков. Мошенники взломали страницу в соцсети одной из девушек и от ее имени написали знакомой. Та, не проверив информацию, передала мошенникам данные своей карточки. В результате с ее счета было списано Br50.