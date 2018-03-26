Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:34 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы произошло ощутимое землетрясение

Эпицентр располагался в 68 километрах к северо-востоку от Алматы.

Источник: Zakon.kz

Вечером 26 марта, в понедельник, в Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 марта 2018 г. в 18 час 53 мин 49 сек по времени Астаны (26 марта 2018 г. в 12 час 53 мин 49 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 68 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.5.

Координаты эпицентра 43.70° с.ш. 77.39° в.д.

Глубина залегания очага 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы 3−4 балла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Алматы произошло ощутимое землетрясение
Умер Сергей Мавроди
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь