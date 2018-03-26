В Алматы произошло ощутимое землетрясение
Эпицентр располагался в 68 километрах к
Эпицентр располагался в 68 километрах к
Вечером 26 марта, в понедельник, в Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 марта 2018 г. в 18 час 53 мин 49 сек по времени Астаны (26 марта 2018 г. в 12 час 53 мин 49 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 68 км на
Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.5.
Координаты эпицентра 43.70° с.ш. 77.39° в.д.
Глубина залегания очага 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы 3−4 балла.
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