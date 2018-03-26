Людей эвакуировали из ТЦ Galleria в Минске

Накануне во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово погибли более 60 человек. Пожар возник на четвертом этаже ТЦ, где расположены детский развлекательный центр и кинозалы. СМИ сообщали о том, что во время пожара не работала или была отключена система оповещения о ЧС, о начавшемся пожаре люди узнавали друг от друга. Пожарные выходы оказались недоступны.