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16:36 (мск), источник: Sputnik.by

Людей эвакуировали из ТЦ Galleria в Минске

Эвакуация была связана с проверкой систем оповещения, предусмотренных на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Посетителей эвакуировали из торгового центра Galleria в Минске.

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ днем в понедельник, посетителей попросили покинуть здание, сообщили очевидцы. Они подчеркивают, что тревога была учебной.

Накануне во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово погибли более 60 человек. Пожар возник на четвертом этаже ТЦ, где расположены детский развлекательный центр и кинозалы. СМИ сообщали о том, что во время пожара не работала или была отключена система оповещения о ЧС, о начавшемся пожаре люди узнавали друг от друга. Пожарные выходы оказались недоступны.

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