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16:42 (мск), источник: Kazinform

Девушка пыталась спрыгнуть с капчагайского моста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Алматы предотвратили суицид на капчагайском мосту. Правоохранители спасли девушку на последней секунде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как рассказали в пресс-службе ДВД Алматы, сотрудники дорожно-патрульной полиции несли службу в Турксибском районе. Около 4 утра они увидели девушку на капчагайском мосту, которая пыталась спрыгнуть с высоты.

«Девушка уже находилась за перилами моста. Сначала подошел один полицейский. Он успел ухватить девушку. В этот момент они могли сорваться вдвоем, но второй сотрудник вовремя подоспел на помощь, и никто не пострадал», — рассказала руководитель пресс-службы ДВД Салтанат Азирбек.

Сотрудниками, спасшими девушку от суицида, оказались Даурен Раимбеков и Жаксылык Султан.

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