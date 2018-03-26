Девушка пыталась спрыгнуть с капчагайского моста

Как рассказали в пресс-службе ДВД Алматы, сотрудники дорожно-патрульной полиции несли службу в Турксибском районе. Около 4 утра они увидели девушку на капчагайском мосту, которая пыталась спрыгнуть с высоты.



«Девушка уже находилась за перилами моста. Сначала подошел один полицейский. Он успел ухватить девушку. В этот момент они могли сорваться вдвоем, но второй сотрудник вовремя подоспел на помощь, и никто не пострадал», — рассказала руководитель пресс-службы ДВД Салтанат Азирбек.