Девушка пыталась спрыгнуть с капчагайского моста
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Алматы предотвратили суицид на капчагайском мосту. Правоохранители спасли девушку на последней секунде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Алматы предотвратили суицид на капчагайском мосту. Правоохранители спасли девушку на последней секунде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в
«Девушка уже находилась за перилами моста. Сначала подошел один полицейский. Он успел ухватить девушку. В этот момент они могли сорваться вдвоем, но второй сотрудник вовремя подоспел на помощь, и никто не пострадал», — рассказала руководитель
Сотрудниками, спасшими девушку от суицида, оказались Даурен Раимбеков и Жаксылык Султан.
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