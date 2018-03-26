Квартиру в Астане подожгли из-за 15 миллионов тенге — МВД

«16 марта после тушения пожара владелец столичной квартиры обвинил пожарных в краже крупной суммы денег. Следственно-оперативной группой УВД района “Есиль” были установлены и задержаны двое подозреваемых, один из которых занимался уборкой квартир, ранее неоднократно убирал квартиру потерпевшего и при этом знал о наличии крупной суммы денег и сделал дубликаты ключей. В целях уничтожения следов преступления они совершили поджог в квартире», — заявил Садубаев.