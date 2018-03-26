Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Жители Кемерово пришли на акцию памяти к ТЦ (фото)
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Названа причина смерти Сергея Мавроди
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:47 (мск), источник: Tengrinews

Квартиру в Астане подожгли из-за 15 миллионов тенге — МВД

Один из подозреваемых в краже 15 миллионов тенге из квартиры в Астане занимался уборкой квартир и имел дубликат ключей. Об этом заявил директор Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел Алмас Садубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«16 марта после тушения пожара владелец столичной квартиры обвинил пожарных в краже крупной суммы денег. Следственно-оперативной группой УВД района “Есиль” были установлены и задержаны двое подозреваемых, один из которых занимался уборкой квартир, ранее неоднократно убирал квартиру потерпевшего и при этом знал о наличии крупной суммы денег и сделал дубликаты ключей. В целях уничтожения следов преступления они совершили поджог в квартире», — заявил Садубаев.

По его словам, часть похищенных денег обвиняемые успели потратить в букмекерских конторах. Оставшаяся часть изъята. Задержанные дали признательные показания.

Напомним, житель Астаны рассказал, что после пожара из его квартиры пропали 15 миллионов тенге и восемь тысяч долларов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

&quot;Все на совести предринимателей&quot; - спасатели о безопасности в ТРЦ
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь