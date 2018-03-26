СК возбудил дело о многомиллионном долге по зарплате на челябинском предприятии
ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о невыплате более 36 млн рублей на челябинском предприятии «Резерв». Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.
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