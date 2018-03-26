Полицейские поймали цыганку, которая обманула пенсионерку в Ангарске
Женщина лишилась 45 тысяч рублей.
Женщина лишилась 45 тысяч рублей.
Полиция задержала местную жительницу цыганской национальности, которая обманула 70-летнюю пенсионерку. Напомним, случай произошел в Ангарске 20 марта. К пенсионерке подошла женщина и сказала, что на ней порча. За ее снятие аферистка предложила заплатить. В итоге пожилая женщина распрощалась с накоплениями.
— Возбуждено уголовное дело за мошенничество, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, полицейские продолжают разыскивать других мошенниц, также цыганской национальности, которые похитили у еще одной престарелой ангарчанки около 700 тысяч рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.