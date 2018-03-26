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16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские поймали цыганку, которая обманула пенсионерку в Ангарске

Женщина лишилась 45 тысяч рублей.

Полиция задержала местную жительницу цыганской национальности, которая обманула 70-летнюю пенсионерку. Напомним, случай произошел в Ангарске 20 марта. К пенсионерке подошла женщина и сказала, что на ней порча. За ее снятие аферистка предложила заплатить. В итоге пожилая женщина распрощалась с накоплениями.

— Возбуждено уголовное дело за мошенничество, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, полицейские продолжают разыскивать других мошенниц, также цыганской национальности, которые похитили у еще одной престарелой ангарчанки около 700 тысяч рублей.

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