Полицейские поймали цыганку, которая обманула пенсионерку в Ангарске

Полиция задержала местную жительницу цыганской национальности, которая обманула 70-летнюю пенсионерку. Напомним, случай произошел в Ангарске 20 марта. К пенсионерке подошла женщина и сказала, что на ней порча. За ее снятие аферистка предложила заплатить. В итоге пожилая женщина распрощалась с накоплениями.

— Возбуждено уголовное дело за мошенничество, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.