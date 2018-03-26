В Павловском районе мужчина опоздал на электричку и решил угнать автомобиль

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители приехали на место и составили ориентировку на угнанный автомобиль, который вскоре нашли. За рулем машины был 48-летний мужчина, который ехал в сторону Тихорецка.

— В отделе задержанный пояснил, что очень не любит задерживаться. Поэтому опоздав на электричку, решил угнать чужую машину и поехать в станицу Новолеушковскую, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.