В Калининграде обрушилась часть фасада Кройц-аптеки
В воскресенье в Калининграде случилось очередное происшествие, связанное с одним из объектов культурного наследия.
В воскресенье в Калининграде случилось очередное происшествие, связанное с одним из объектов культурного наследия.
Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, днем 25 марта примерно в 12 часов дня произошло частичное обрушение фасада
— Я в это время работала как раз, — рассказывает продавец одного из магазинов, стоящих напротив. — Услышала грохот, выглянула на улицу. Смотрю — обломки кирпича на дороге лежать, стальные листы забора замяты. Правда, повезло еще, что не вся стена упала — да и большая часть свалилась на территорию стройплощадки.
Напомним, как сообщал ранее владелец здания Сергей Сухомлин, противоаварийные работы на
— Фасад и арку мы уже укрепили и продолжаем укреплять по проекту, который разработали неглупые люди из НПЦ, — заявлял Сухомлин.
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