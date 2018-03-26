В Калининграде обрушилась часть фасада Кройц-аптеки

— Я в это время работала как раз, — рассказывает продавец одного из магазинов, стоящих напротив. — Услышала грохот, выглянула на улицу. Смотрю — обломки кирпича на дороге лежать, стальные листы забора замяты. Правда, повезло еще, что не вся стена упала — да и большая часть свалилась на территорию стройплощадки.