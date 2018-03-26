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16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде обрушилась часть фасада Кройц-аптеки

В воскресенье в Калининграде случилось очередное происшествие, связанное с одним из объектов культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, днем 25 марта примерно в 12 часов дня произошло частичное обрушение фасада Кройц-аптеки, и кирпич посыпался на дорогу прямо перед автомобилями.

— Я в это время работала как раз, — рассказывает продавец одного из магазинов, стоящих напротив. — Услышала грохот, выглянула на улицу. Смотрю — обломки кирпича на дороге лежать, стальные листы забора замяты. Правда, повезло еще, что не вся стена упала — да и большая часть свалилась на территорию стройплощадки.

Напомним, как сообщал ранее владелец здания Сергей Сухомлин, противоаварийные работы на Кройц-аптеке, согласно планам застройщика, должны закончиться 30 апреля.

— Фасад и арку мы уже укрепили и продолжаем укреплять по проекту, который разработали неглупые люди из НПЦ, — заявлял Сухомлин.

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