Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности «КДВ групп» к комплексу
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Томский бизнесмен Денис Штенгелов, один из учредителей
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Томский бизнесмен Денис Штенгелов, один из учредителей
Ранее в СМИ появилась информация, что «КДВ групп» является одним из аффилированных собственников торгового центра. Штенгелов, являющийся одним из основателей «КДВ групп» говорит, что она не имеет отношение к ТЦ в Кемерово.
«Компания “КДВ групп” никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании “Кондитерус ком”, а эта компания является собственником “Кемеровского кондитерского комбината”. Именно комбинат строил торговый центр», — сказал Штенгелов ТАСС.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.