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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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16:48 (мск), источник: ТАСС

Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности «КДВ групп» к комплексу

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Томский бизнесмен Денис Штенгелов, один из учредителей компании-совладельца кемеровского торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня», где ранее произошел пожар, опроверг информацию о причастности крупного пищевого холдинга «КДВ групп» к ТЦ.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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Ранее в СМИ появилась информация, что «КДВ групп» является одним из аффилированных собственников торгового центра. Штенгелов, являющийся одним из основателей «КДВ групп» говорит, что она не имеет отношение к ТЦ в Кемерово.

«Компания “КДВ групп” никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании “Кондитерус ком”, а эта компания является собственником “Кемеровского кондитерского комбината”. Именно комбинат строил торговый центр», — сказал Штенгелов ТАСС.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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