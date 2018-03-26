Ростовчане могут оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово

Источник: Аргументы и факты

Российский Красный Крест объявил благотворительный сбор средств. Об этом сообщается на официальном сайте общественной организации.

Желающие помочь могут перевести деньги по реквизитам, указанным на портале.

На данный момент число жертв пожара увеличилось до 64 человек. Сообщается, что возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где находятся детские игровые комнаты, кинозалы. В последних оказались взаперти дети, которые пришли посмотреть мультфильм.

Спасатели продолжают поиски пропавших под завалами. Тем временем рухнула кровля почти на всей площади пожара.