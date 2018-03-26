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17:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане могут оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово

Жители Ростовской области могут оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при страшном пожаре, который произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Источник: Аргументы и факты

Российский Красный Крест объявил благотворительный сбор средств. Об этом сообщается на официальном сайте общественной организации.

Желающие помочь могут перевести деньги по реквизитам, указанным на портале.

На данный момент число жертв пожара увеличилось до 64 человек. Сообщается, что возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где находятся детские игровые комнаты, кинозалы. В последних оказались взаперти дети, которые пришли посмотреть мультфильм.

Спасатели продолжают поиски пропавших под завалами. Тем временем рухнула кровля почти на всей площади пожара.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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