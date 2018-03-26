В Евпатории спасатели вызволили людей из смятого авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели местного отряда «Крым-СПАС» вытащили двух пассажиров из легкового автомобиля, деформированного
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели местного отряда «Крым-СПАС» вытащили двух пассажиров из легкового автомобиля, деформированного
Утром в понедельник около 10.30 на улице Чапаева в районе Черноморского шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2110 и Mitsubishi Colt. В результате два пассажира ВАЗ 2110 оказались зажаты в деформированном салоне автомобиля.
«Спасатели “Крым-СПАС” посредством гидравлического
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов напомнил, что с начала года специалисты «Крым-СПАС» спасли около 30 человек.
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