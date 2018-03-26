В Евпатории спасатели вызволили людей из смятого авто

Утром в понедельник около 10.30 на улице Чапаева в районе Черноморского шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2110 и Mitsubishi Colt. В результате два пассажира ВАЗ 2110 оказались зажаты в деформированном салоне автомобиля.

«Спасатели “Крым-СПАС” посредством гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов провели деблокацию двух пассажиров, один из которых был передан врачам скорой медицинской помощи. Мужчина 1978 года рождения с травмами различной степени тяжести был доставлен в Евпаторийскую городскую больницу. К счастью, второй пассажир не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в пресс-службе.