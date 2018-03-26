Карантин по бешенству введен на территории Бутурлинского и Починковского районов Нижегородской области

Источник: Reuters

Согласно информации, очагом заражения в Бутурлинском районе считается личное подсобное хозяйство в селе Сурадееево, в Починковском — личное подсобное хозяйство в селе Наруксово.

Кроме того, в угрожаемую зону по бешенству Бутурлинского района Нижегородской области входят села Ягубовка, Наумово, Чембасово и деревня Малые Горки; Починковского района — село Азрапино и Константиновка.

Согласно указам, действие введения каратинного режима в Бутурлинском районе планируется до 19 апреля, в Починковком — до 15 мая.

Напомним, более десятка случаев заболевания бешенством уже выявлено Россельхознадзором в 2018 году. Так, карантин по бешенству введён в Бутурлинском и Городецком районах Нижегородской области до 21 мая. В Богородском районе карантин продлится до 4 мая, а в Пильнинском — до 5 мая.

До 3 мая введён карантин в Дивеевском районе; до 13 апреля — в Дальнеконстантиновском районе; до 2 апреля — в Сергачском районе.

СПРАВКА