В Барановичском районе грабители ночью ворвались в дом пенсионерки
26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе грабители ночью ворвались в дом пенсионерки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе грабители ночью ворвались в дом пенсионерки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Нападение произошло 26 марта примерно в два часа ночи в деревне Русино. Пострадавшей оказалась одинокая 74-летняя местная жительница. По предварительной информации, нападавшие — две женщины и мужчина — были в масках и перчатках.
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