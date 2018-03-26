В Волгограде глава стройфирмы вывел 39 млн рублей активов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в июне 2016 года фактически прекратив производственную деятельность, глава организации заключил с ИП соглашение об отступном. По условиям соглашения в счет оплаты услуг за юрсопровождение фирмы в конкурентных переговорах мужчина получил ликвидное имущество на сумму около 40 миллионов рублей, в том числе транспорт, нестационарные здания-контейнеры, стационарные бетононасосы и т. д.
Сейчас компания имеет долг перед работниками в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, ей необходимо уплатить более 25 миллионов рублей в бюджет региона.
Ранее в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам. Суд оштрафовал его за это.
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