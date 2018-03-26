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17:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде глава стройфирмы вывел 39 млн рублей активов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора стройфирмы в Волгограде по материалам прокурорской проверки, как выяснилось, мужчина вывел активы на сумму более 39 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в июне 2016 года фактически прекратив производственную деятельность, глава организации заключил с ИП соглашение об отступном. По условиям соглашения в счет оплаты услуг за юрсопровождение фирмы в конкурентных переговорах мужчина получил ликвидное имущество на сумму около 40 миллионов рублей, в том числе транспорт, нестационарные здания-контейнеры, стационарные бетононасосы и т. д.

Сейчас компания имеет долг перед работниками в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, ей необходимо уплатить более 25 миллионов рублей в бюджет региона.

Ранее в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам. Суд оштрафовал его за это.

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