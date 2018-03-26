Амнистия первого замглавы Похвистнева устояла в апелляции

Напомним, его обвиняли в совершении трех преступлений: злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В основу уголовного дела легло строительство домов для переселенцев из аварийного жилья — дом № 43б на ул. Бережкова вызвал множество нареканий, строителей даже заподозрили в использовании уже бывших в употреблении стройматериалов.

Летом 2015 г. Анатолия Васильева — руководителя компании ЗАО «Сервисторгстрой», которая вела строительство, — признали виновным в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его приговорили к трем годам и одному месяцу условного лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. и испытательным сроком два с половиной года.

В марте 2016 г. уголовное дело Николая Вазлева передали для рассмотрения в Похвистневский районный суд, где 29 июня 2016 г. он был оправдан по всем статьям. Самарский областной суд подобное решение отменил и дело вернул на новое рассмотрение.

По итогам повторного судебного разбирательства в конце декабря прошлого года Николая Вазлева признали виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, за что его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком, но от наказания и судимости сразу освободили по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. По остальным статьям обвинения за Вазлевым признали право на реабилитацию.