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17:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В соцсетях появились фотографии затопленного подземного перехода в Казани

(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями затопленного подземного пешеходного перехода на улице Ямашева в Казани.

Фотографии сделаны недалеко от торгового центра «Савиново» в Ново-Савиновском районе Казани.

Судя по кадрам, талая вода залила весь пол перехода. Люди пытаюсь обойти лужи по краю. Самые отважные идут прямо по воде.

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