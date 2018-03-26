В соцсетях появились фотографии затопленного подземного перехода в Казани
(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями затопленного подземного пешеходного перехода на улице Ямашева в Казани.
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(Казань, 26 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями затопленного подземного пешеходного перехода на улице Ямашева в Казани.
Фотографии сделаны недалеко от торгового центра «Савиново» в
Судя по кадрам, талая вода залила весь пол перехода. Люди пытаюсь обойти лужи по краю. Самые отважные идут прямо по воде.
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