Украденную из парижского музея корону ищут в Нижнем Новгороде
Нижегородский Интерпол информирует о разыскиваемых культурных ценностях.
Нижегородский Интерпол информирует о разыскиваемых культурных ценностях.
Обзор о наиболее разыскиваемых культурных ценностях опубликовал Интерпол.
Жителей Нижегородской области, обладающих
В частности, разыскиваются:
— корона, размером 36×34 см, похищенная 13 мая 2017 года из музея в Париже;.
— статуэтка высотой 23 см, похищенная 26 октября 2016 года из музея в Висбадене;.
— ожерелье длиной 22 см, похищенное в июле 2017 года из музея в Кито.
— ойнохоя размером 12,5×134 см, похищенная 22 августа 2017 года в Афинах;.
— манускрипт, похищенный 29 января 2017 года из хранилища в Манчестере;.
— статуэтка размером 28×18 см, похищенная 27 марта 2017 года из святилища в Уагадугу.
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