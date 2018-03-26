Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала массовую высылку дипломатов РФ
Песков ответил на массовую высылку дипломатов РФ из Запада
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Главу Cobalt арестовали

В Испании сегодня арестован лидер хакерской группировки Cobalt, которая в прошлом году вывела из российских банков 1,5 млрд руб., а в Киеве — еще один соучастник преступления. До сегодняшнего дня задерживались лишь рядовые исполнители, мало осведомленные о деятельности группировки.

Источник: Reuters

Арестован лидер преступной группировки Cobalt, ограбившей более 100 финансовых организаций и являвшейся, по данным ЦБ, главной угрозой для российского банковского сектора в 2017 году. О задержании лидера группировки правоохранительными органами Испании в городе Аликанте сообщили в понедельник в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении расследования совместно с ФБР, а также полицией Румынии, Белоруссии и Тайваня. Как прокомментировали задержание в Интерполе, масштаб потерь от действий группировки был крайне значительным, злоумышленники крали до €10 млн за раз.

Новость
Глубокий интернет: что там происходит и как туда попасть

О задержании еще одного члена группировки, но уже в Киеве, сообщили сегодня в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины. 30-летний киевлянин занимался разработкой и поддержкой надлежащей работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

Группировка Cobalt названа в честь используемой ею для атак вполне легальной программы Cobalt Strike, с помощью которой хакеры внедрялись в инфраструктуру банка, а затем выводили средства через карточный процессинг, международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT или же платежную систему Банка России.

ЦБ называл группировку главной угрозой для банковского сектора 2017 года. В прошлом году злоумышленники из этой группировки похитили деньги из 11 российских банков, суммарный ущерб составил 1,5 млрд руб.
Новость
Эпидемия хакерского криптомайнинга: заражено на 8500% больше компьютеров

Наиболее крупный вывод средств был из банка «Союз» (73-е место по активам) летом этого года. Получив доступ к процессингу, злоумышленники «заменили» дебетовые карты на кредитные без лимита и сняли деньги через банкоматы стороннего банка. Попали в систему хакеры с помощью рассылки фишинговых писем, одно из которых открыл операционист банка. По словам собеседника «Ъ», близкого к правоохранительным органам, у банка похитили 400 млн руб.

Последняя известная атака на российский банк данной группировки была в декабре 2017 года: хищение 11 млн руб. из крымского Севастопольского морского банка (291-е место по активам). Деньги были выведены через собственные банкоматы банка.

«До сегодняшнего дня члены группировки, имеющие хоть какое-либо значение в действии данного преступного сообщества, оставались на свободе, — рассказывает собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.— Задерживали либо лиц, используемых злоумышленниками для снятия средств в банкоматах, либо рядовых членов группировки».

Вероника Горячева

 В России появятся новые правила проведения дорожных работ
«Антонов» ищет выход на российский рынок в обход санкций
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов
Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу
В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь