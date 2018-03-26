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18:20 (мск), источник: Водитель Петербурга

Кондратьевский перекрыли из-за пожара

В Калининском районе Петербурга ограничили движение из-за пожара.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в связи с пожаром перекрыто движение транспорта на участке Кондратьевского проспекта от Полюстровского проспекта до улицы Жукова.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, произошел пожар в расселенном доме по адресу: Кондратьевский проспект, 40. На месте работают пожарные расчеты.

По данным «Яндекс. Пробок», движение по Кондратьевскому сильно затруднено в обе стороны, особенно плотно — от улицы Ватутина к Полюстровскому проспекту.

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