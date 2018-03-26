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18:12 (мск), источник: Новый Калининград

СК начал проверку по факту смерти 25-летней пациентки калининградской больницы

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летней пациентки ЦГКБ Калининграда. Об этом «Новому Калининграду» сообщила официальный представитель регионального управления СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

В ведомство обратились родственники жительницы Балтийска, которая была госпитализирована в калининградскую больницу, где 19 марта 2018 года она скончалась. Граждане настаивают на проведении проверки на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи.

«В таких случаях в рамках следственных мероприятий проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза с привлечением независимых экспертов», — уточнила Наталья Гацко.

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