СК начал проверку по факту смерти 25-летней пациентки калининградской больницы
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летней пациентки ЦГКБ Калининграда. Об этом «Новому Калининграду» сообщила официальный представитель регионального управления СК Наталья Гацко.
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