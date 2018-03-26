В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра

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«Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса», — сказал Пучков в понедельник на заседании оперативного штаба.

Министр поручил предусмотреть все вопросы жизнеобеспечения и взаимодействия федеральных структур и служб Кемеровской области в ночное время, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

«Я попрошу все, что сейчас мы уже вынесли за пределы торгового центра, отправить на площадку и шаг за шагом продвигаться, потому что нам нужно разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск», — сказал Пучков.

Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы. Владимир Пучков глава МЧС

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что 23 погибших в результате пожара в Кемерово прошли процедуру опознания. По его словам, пропавшими числятся шесть человек.

«Погибшие — 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших», — сообщил министр.

Накануне источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке. В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.