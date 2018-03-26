Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала массовую высылку дипломатов РФ
Песков ответил на массовую высылку дипломатов РФ из Запада
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Саудовский F-15 сбивает советская ракета в Йемене — видео
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
7 необычных идей для декорирования радиатора
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:19 (мск), источник: Интерфакс

В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Пожар в ТЦ в Кемерово
+7 (3842) 58-23-33«Горячая» линия Главного управления МЧС РФ по Кемеровской областиПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

«Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса», — сказал Пучков в понедельник на заседании оперативного штаба.

Министр поручил предусмотреть все вопросы жизнеобеспечения и взаимодействия федеральных структур и служб Кемеровской области в ночное время, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

«Я попрошу все, что сейчас мы уже вынесли за пределы торгового центра, отправить на площадку и шаг за шагом продвигаться, потому что нам нужно разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск», — сказал Пучков.

Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы.
Владимир Пучков
глава МЧС

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что 23 погибших в результате пожара в Кемерово прошли процедуру опознания. По его словам, пропавшими числятся шесть человек.

«Погибшие — 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших», — сообщил министр.

Накануне источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке. В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.

Пожар в кемеровском ТЦ
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов
Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу
В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна
Задержан украинский хакер, совершавший атаки на банки РФ
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь