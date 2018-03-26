Ребенок выпал из маршрутки на ходу в Челябинске

Шестилетняя девочка выпала из задней двери маршрутки № 58. Авария произошла в Челябинске на ул. Молодогвардейцев днем 24 марта. Все случилось на ходу. Дверь внезапно распахнулась, ребенок не удержался и выпал на асфальт.

К счастью, скорость была невысокая. Поэтому обошлось без тяжких травм. Дошкольнице не понадобилась госпитализация, она будет лечиться дома. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Это уже не первое подобное ДТП с маршрутками в последние годы в Челябинске. Пассажиры жалуются, что зачастую двери в маршрутных такси распахиваются на ходу. К тому же, водители иногда закрывают основную дверь уже после того, как начинают движение.