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18:22 (мск), источник: Фонтанка

«Гостиный двор» проверили на взрывоопасность

Чуть больше получаса ушло у специалистов на проверку бесхозного предмета, парализовавшего работу станции зеленой ветки петербургского метрополитена вечером 26 марта.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе метро, опасности для пассажиров находка не представляет. Оставленные на «Гостином дворе» вещи осмотрели и удалили со станции. С 18:05 поездам разрешили останавливаться на платформе, наземные вестибюли и переход с «Невского проспекта» открыли для пассажиров.

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