«Гостиный двор» проверили на взрывоопасность
Чуть больше получаса ушло у специалистов на проверку бесхозного предмета, парализовавшего работу станции зеленой ветки петербургского метрополитена вечером 26 марта.
Чуть больше получаса ушло у специалистов на проверку бесхозного предмета, парализовавшего работу станции зеленой ветки петербургского метрополитена вечером 26 марта.
Как сообщили в
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