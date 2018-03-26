«Гостиный двор» проверили на взрывоопасность

Как сообщили в пресс-службе метро, опасности для пассажиров находка не представляет. Оставленные на «Гостином дворе» вещи осмотрели и удалили со станции. С 18:05 поездам разрешили останавливаться на платформе, наземные вестибюли и переход с «Невского проспекта» открыли для пассажиров.