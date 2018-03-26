Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Сотрудники борисовской милиции разыскивают 15-летнего мальчика, который ушел из дома, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Александр Заяц пропал ночью в понедельник 26 марта — он ушел из деревни Неманица и в настоящее время его местонахождение не известно.

В УВД сообщили приметы пропавшего: его рост — около 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы, лицо — овальное. На мальчике были черно-серая куртка, серые джинсы и черные кроссовки.

По словам милиционеров, он может передвигаться на автомобильном транспорте или поездами железной дороги.