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18:57 (мск), источник: Sputnik.by

Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика

Ребенок ушел из родительского дома ночью, и где он в настоящее время находится — не известно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Сотрудники борисовской милиции разыскивают 15-летнего мальчика, который ушел из дома, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Александр Заяц пропал ночью в понедельник 26 марта — он ушел из деревни Неманица и в настоящее время его местонахождение не известно.

В УВД сообщили приметы пропавшего: его рост — около 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы, лицо — овальное. На мальчике были черно-серая куртка, серые джинсы и черные кроссовки.

По словам милиционеров, он может передвигаться на автомобильном транспорте или поездами железной дороги.

В УВД просят граждан, которые видели Александра, сообщить известную информацию в Борисовский РУВД.

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