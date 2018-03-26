Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика
Ребенок ушел из родительского дома ночью, и где он в настоящее время находится — не известно.
Ребенок ушел из родительского дома ночью, и где он в настоящее время находится — не известно.
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Сотрудники борисовской милиции разыскивают 15-летнего мальчика, который ушел из дома, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
Александр Заяц пропал ночью в понедельник 26 марта — он ушел из деревни Неманица и в настоящее время его местонахождение не известно.
В УВД сообщили приметы пропавшего: его рост — около 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение,
По словам милиционеров, он может передвигаться на автомобильном транспорте или поездами железной дороги.
В УВД просят граждан, которые видели Александра, сообщить известную информацию в Борисовский РУВД.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.