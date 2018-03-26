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19:34 (мск), источник: РИА Новости

В Грозном загорелся чердак многоэтажного жилого дома

ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном, на месте работают пожарные расчеты, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», — сообщили в ведомстве.

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По их данным, пострадавших нет.

1 комментарийк этой статье
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