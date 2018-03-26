В Грозном загорелся чердак многоэтажного жилого дома
ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном, на месте работают пожарные расчеты, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС по республике.
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