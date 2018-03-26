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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
20:23 (мск), источник: ТАСС

СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг распространенную в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении СК в telegram-канале.

«Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания», — сообщили в СК.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». В этой связи в СК пояснили, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано интересами потерпевших. «В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — пояснили в ведомстве.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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