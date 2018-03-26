СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении СК в telegram-канале.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». В этой связи в СК пояснили, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано интересами потерпевших. «В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — пояснили в ведомстве.