Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином
Сегодня в испанском городе Аликанте арестовали главу известной преступной группировки Cobalt, которая украла целое состояние у финансовых гигантов. Как стало известно
Сегодня в испанском городе Аликанте арестовали главу известной преступной группировки Cobalt, которая украла целое состояние у финансовых гигантов. Как стало известно
О национальности и гражданстве лидера группировки рассказали в
Европейскому полицейскому агентству удалось поймать членов группировки в ходе совместного расследования с ФБР, полицией Румынии, Белоруссии и Тайваня. Имя россиянина, который руководил Cobalt, неизвестно, как и город регистрации, возраст и наличие семьи. Эти данные в
Также в Киеве был задержан 30-летний украинец, который выполнял обязанности программиста. Он разрабатывал вирусы и продавал украденные персональные данные. В Национальной полиции Украины сообщили, что все члены Cobalt находятся на территории Российской Федерации.
«Первоначально хакеры специализировались на бесконтактных атаках на банкоматы, — вспоминают в
Также на счету группировки Cobalt — многочисленные атаки на банки в Великобритании, Нидерландах, Испании, Румынии, Белоруссии, Польше, Эстонии, Болгарии и так далее. Хакеры нанесли серьезный ущерб мировой финансовой индустрии, признают в Европоле. «Масштаб потерь был крайне значительным. Например, программа Cobalt позволяла преступникам красть за раз до 10 млн евро».
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