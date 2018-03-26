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19:38 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином

Сегодня в испанском городе Аликанте арестовали главу известной преступной группировки Cobalt, которая украла целое состояние у финансовых гигантов. Как стало известно Hi-Tech Mail.ru, хакерами руководил россиянин.

Источник: Национальная полиция Украины

О национальности и гражданстве лидера группировки рассказали в Group-IB, компании, занимающейся кибербезопасностью. «Мы следим за этой группой более двух лет, — объясняет представитель Group-IB. — И за это время собрали достаточно информации о её деятельности и отдельных участниках. Оба задержанных — русскоговорящие, лидер — россиянин, программист — украинец».

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Российские хакеры атаковали банкоматы в 14 странах

Европейскому полицейскому агентству удалось поймать членов группировки в ходе совместного расследования с ФБР, полицией Румынии, Белоруссии и Тайваня. Имя россиянина, который руководил Cobalt, неизвестно, как и город регистрации, возраст и наличие семьи. Эти данные в Group-IB не раскрывают.

Также в Киеве был задержан 30-летний украинец, который выполнял обязанности программиста. Он разрабатывал вирусы и продавал украденные персональные данные. В Национальной полиции Украины сообщили, что все члены Cobalt находятся на территории Российской Федерации.

«Первоначально хакеры специализировались на бесконтактных атаках на банкоматы, — вспоминают в Group-IB. — Кроме систем управления банкоматами, киберпреступники каждый раз старались получить доступ к платежным шлюзам и карточному процессингу. В конце 2017 года впервые в истории финансовой системы России они совершили успешную атаку на банк с использованием системы межбанковских переводов (SWIFT). Банк России называет преступную группу Cobalt главной угрозой для российских банков — все прошедшие 11 успешных атак на российские банки с хищением более 1 млрд рублей приписывают именно ей».

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Также на счету группировки Cobalt — многочисленные атаки на банки в Великобритании, Нидерландах, Испании, Румынии, Белоруссии, Польше, Эстонии, Болгарии и так далее. Хакеры нанесли серьезный ущерб мировой финансовой индустрии, признают в Европоле. «Масштаб потерь был крайне значительным. Например, программа Cobalt позволяла преступникам красть за раз до 10 млн евро».

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