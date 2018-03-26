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10Луминале-2018
21:51 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области сошли с рельсов четыре вагона

В Свердловской области в районе станции Билимбай с рельсов сошли 4 вагона со щебнем, повреждена опора контактной сети, сообщили ЕАН в пресс-службе Уральского следственное управление на транспорте.

Известно, что происшествие привело к задержка поездов. По факту ЧП начата проверка.

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