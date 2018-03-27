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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде мошенники похитили у 86-летнего пенсионера 200 тысяч рублей

В Калининграде жертвой мошенников стал 86-летний пенсионер, который лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пожилой калининградец рассказал, что на улице Елены Ковальчук к нему подошли двое мужчин, которые рассказали, что приехали из другого города, и им нужна помощь в получении перевода денег.

— Они попросили пенсионера воспользоваться его банковским счетом. Заверив пожилого мужчину в том, что деньги поступили, мошенники уговорили его поехать в банк и снять со сберегательной книжки 200 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

Через несколько дней злоумышленники снова обратились к пенсионеру с аналогичной просьбой. И даже оставили в залог две шубы и пачки денег. Очередное снятие денег вызвало подозрение у сотрудницы банка, которая вызвала полицию, однако мошенники успели скрыться.

Полицейские изъяли у потерпевшего две искусственные шубы, 6 пачек билетов «банка приколов». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

По словам потерпевшего был составлен словесный портрет одного из злоумышленников: мужчина на вид около 30 лет, цыганской внешности, крепкого телосложения, рост около 175 см.

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