В Калининграде мошенники похитили у 86-летнего пенсионера 200 тысяч рублей
В Калининграде жертвой мошенников стал 86-летний пенсионер, который лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает
В Калининграде жертвой мошенников стал 86-летний пенсионер, который лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает
Пожилой калининградец рассказал, что на улице Елены Ковальчук к нему подошли двое мужчин, которые рассказали, что приехали из другого города, и им нужна помощь в получении перевода денег.
— Они попросили пенсионера воспользоваться его банковским счетом. Заверив пожилого мужчину в том, что деньги поступили, мошенники уговорили его поехать в банк и снять со сберегательной книжки 200 тысяч рублей, — рассказали в полиции.
Через несколько дней злоумышленники снова обратились к пенсионеру с аналогичной просьбой. И даже оставили в залог две шубы и пачки денег. Очередное снятие денег вызвало подозрение у сотрудницы банка, которая вызвала полицию, однако мошенники успели скрыться.
Полицейские изъяли у потерпевшего две искусственные шубы, 6 пачек билетов «банка приколов». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
По словам потерпевшего был составлен словесный портрет одного из злоумышленников: мужчина на вид около 30 лет, цыганской внешности, крепкого телосложения, рост около 175 см.
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