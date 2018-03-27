В Калининграде мошенники похитили у 86-летнего пенсионера 200 тысяч рублей

Пожилой калининградец рассказал, что на улице Елены Ковальчук к нему подошли двое мужчин, которые рассказали, что приехали из другого города, и им нужна помощь в получении перевода денег.

— Они попросили пенсионера воспользоваться его банковским счетом. Заверив пожилого мужчину в том, что деньги поступили, мошенники уговорили его поехать в банк и снять со сберегательной книжки 200 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

Через несколько дней злоумышленники снова обратились к пенсионеру с аналогичной просьбой. И даже оставили в залог две шубы и пачки денег. Очередное снятие денег вызвало подозрение у сотрудницы банка, которая вызвала полицию, однако мошенники успели скрыться.

Полицейские изъяли у потерпевшего две искусственные шубы, 6 пачек билетов «банка приколов». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».