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26 марта, источник: ТАСС

Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, задержан. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — сообщила она.

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Ранее СК сообщило пятом фигуранте уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Им стал «сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения».

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Удалось опознать тела 25 погибших, 13 из них — дети.

В больницах города остаются 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной.

Трагедия в Кемерово. Последние новости с места событий
Во время загрузки произошла ошибка.
26 марта© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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