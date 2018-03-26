Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — сообщила она.
Ранее СК сообщило пятом фигуранте уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Им стал «сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения».
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Удалось опознать тела 25 погибших, 13 из них — дети.
В больницах города остаются 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной.
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