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09:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Супругам, не платившим алименты, вынесен приговор в Нижегородской области

Происшествие случилось в Московском районе.

Московский районный суд вынес приговор лишенным родительских прав 25-летним супругам, которые отказались платить алименты на содержание двух своих детей. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Елена Тульская.

По данным следствия, супруги в 2017 году были лишены родительских прав в отношении двух своих детей по статье «Неуплата средств на содержание детей», и решением суда они оба были приговорены к исправительным работам.

Однако данное наказание осужденные игнорировали, и в отношении них возбудили новое уголовное дело по этой же статье уголовного кодекса. Вторым приговором суда им было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

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