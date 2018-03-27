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02:03 (мск), источник: РИА Новости

СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следователи попросили обратиться в кемеровское управление СК РФ детей и сопровождавших их взрослых, находившихся на момент пожара в игровой зоне в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Расследование причин возгорания взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Задержаны пять человек. Среди них глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, арендатор помещения, где мог возникнуть пожар и сотрудник ЧОПа, который отключил пожарную сигнализацию. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

«Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР по адресу: город Кемерово, улица Николая Островского, дом 13 “а” или позвонить по телефонам: 8 (384−2) 369983, +7−960−924−22−70, +7−909−517−00−98», — говорится в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — отмечают следователи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово
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01:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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