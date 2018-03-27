СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара

«Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР по адресу: город Кемерово, улица Николая Островского, дом 13 “а” или позвонить по телефонам: 8 (384−2) 369983, +7−960−924−22−70, +7−909−517−00−98», — говорится в Telegram-канале ведомства.
«Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — отмечают следователи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
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