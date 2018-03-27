СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара

25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Расследование причин возгорания взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Задержаны пять человек. Среди них глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, арендатор помещения, где мог возникнуть пожар и сотрудник ЧОПа, который отключил пожарную сигнализацию. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.