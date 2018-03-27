В несколько военных учреждений Вашингтона прислали пакеты со взрывчаткой
ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Один из пакетов, присланный в национальный университет обороны в
Еще одна посылка была доставлена в
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