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05:07 (мск), источник: Газета.Ру

В несколько военных учреждений Вашингтона прислали пакеты со взрывчаткой

ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Один из пакетов, присланный в национальный университет обороны в Форт-Макнейр, содержал взрывчатые вещества. Его удалось обезвредить.

Еще одна посылка была доставлена в Форт-Белвуар, ее также удалось обезопасить.

Ранее сообщалось, что в парламент Великобритании прислали конверт с белым порошком.

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