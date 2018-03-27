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03:32 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово

На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия.

Во Владивостоке 27 марта объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги.

Глава краевой столицы Виталий Веркеенко объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Утром Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание.

«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», — подчеркнул глава Владивостока.

Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

Напомним, 25 марта в Кемерово в торгово-развлекательном центре произошел серьезный пожар. Согласно официальным сведениям, найдены тела 64 погибших. 23 из них опознаны, среди опознанных — восемь детей. Еще 13 человек остаются в больницах с последствиями отравления угарным газом (общее число пострадавших — больше 40).

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