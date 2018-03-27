Во Владивостоке объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово
На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия.
На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия.
Во Владивостоке 27 марта объявлен траур по погибшим во время пожара в
На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги.
«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», — подчеркнул глава Владивостока.
Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.
Напомним, 25 марта в Кемерово в
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